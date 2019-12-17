Токио, , 05:59 — REGNUM Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв полагает, что целью выхода США из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями является тотальное военное превосходство, что опасно и недостижимо, сообщает 17 декабря японская газета «Асахи».

Горбачёв считает, что в основе действий США — «стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений» и целью является абсолютная военная гегемония. При этом бывший президент СССР, награждённый в числе прочего американской Филадельфийской медалью свободы за «мужественную роль в окончании холодной войны» заявил, что сейчас «гегемония одной державы невозможна». По его мнению, такая политика США «нанесёт ущерб безопасности всех стран».

Горбачёв считает необходимым возобновление диалога по ядерным вооружениям.

2 августа 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений заканчивается в феврале 2021 года и его продление сомнительно в свете политики, проводимой Белым домом.

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