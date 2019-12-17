Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Глава Пентагона Марк Эспер намерен провести переговоры с министром обороны Турции, чтобы выяснить серьезность заявлений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу закрытия авиабазы Инджирлик, сообщает агентство Reuters.

«Впервые я узнал об этом из газет… и мне необходимо переговорить с турецким коллегой, чтобы понять, что они действительно имели в виду, и насколько серьезны их намерения», — заявил он.

Эспер добавил, что Турция является суверенным государством и сама вправе решать, размещать ли на своей территории войска союзников по НАТО или же нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для вооруженных сил США. На такую меру Анкара готова пойти в случае, если Вашингтон введет санкции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

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