Кемерово, , 05:02 — REGNUM Масштабная реконструкция международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове начнется в первом квартале 2020 года с демонтажа нескольких старых зданий. Об этом говорят документы, опубликованные на сайте госзакупок.

Сносу подлежат восемь строений: здание летного отряда, проходная, пакгауз, овощехранилище, склады, методкабинет и столовая.

Согласно данным на сайте, стоимость контракта на демонтаж зданий составит 19 млн рублей. Работы необходимо выполнить в течение 50 календарных дней с момента отправки заказчиком уведомления об их начале. Итоги конкурса будут подведены 27 декабря 2019 года.

Напомним, 12 декабря губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на своей странице «ВКонтакте» опубликовал фотографии проекта обновленного международного аэропорта в Кемерове.

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