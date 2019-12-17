Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Визит своего адвоката Рудольфа Джулиани на Украину объяснил любовью к США американский президент Дональд Трамп, 16 декабря в эфире телеканала C-SPAN.

Трамп назвал адвоката «великим человеком» и «великим борцом с преступностью». При этом американский лидер отметил, что Джулиани, вернувшись с Украины, рассказал «не слишком много».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Рудольф Джулиани после своей поездки в Киев написал на странице в Twitter, что обнаружил доказательства масштабной коррупции на Украине в 2016 году, к которой причастен Хантер Байден —сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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