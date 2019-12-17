Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Представитель Госдепартамента заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не повредит американо-украинским отношениям, стенограмма брифинга, на котором сделано заявление, обнародовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В ответ на вопрос журналиста, не нанесла ли встреча Трампа с Лавровым вред отношениям Вашингтона и Киева, особенно в свете того, что президент Украины Владимир Зеленский так и не смог встретиться с Трампом, высокопоставленный чиновник госдепартамента ответил отрицательно.

Он пояснил, что надо проводить встречи в том числе и на самом высоком уровне, «даже когда отношения являются непредсказуемыми».

10 декабря глава российского МИД по приглашению американской стороны прибыл в США с рабочим визитом. Он встречался с госсекретарем США Майклом Помпео и провёл переговоры с президентом Трампом в Белом доме. Как сообщало внешнеполитическое ведомство, на встречах стороны обсудили проблемы Афганистана и Сирии, вопросы безопасности, разоружения и глобальной стабильности.

Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что Белый дом всерьёз не обсуждал приезд Зеленского для встречи с Трампом.

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