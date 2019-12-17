Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Запрос провести анализ последствий, которые могут явиться результатом возможного выхода США из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сделали трое сенаторов Конгресса США. Об этом 16 декабря сообщается на сайте одного из конгрессменов.

Сенаторы обратились к исполняющему обязанности директора Национальной разведки Джозефу Магуайру в связи опасениями в безопасности в международной ядерной сфере. Запрос составлен заместителем руководителя комитета по иностранным делам Сената США Робертом Менендесем, а также сенаторами Тоддом Янгом и Крисом Ван Холленом.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) прекращает своё действие в 2021 году.

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