Лондон, , 03:54 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил Саймона Харта министром по делам Уэльса, сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что это первое назначение в британском кабинете министров, которое сделал Джонсон после победы Консервативной партии на досрочных выборах в палату общин парламента Великобритании. Также сообщается, что действующий министр цифровых технологий Ники Морган сохранит свой пост, так как она получила место в палате лордов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одобрил публикацию доклада о так называемом «российском вмешательстве» в референдум по выходу страны из состава Евросоюза. Отмечалось, что доклад будет обнародован, когда парламент сформирует новый комитет по разведке и безопасности.

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