Пекин, , 04:55 — REGNUM Торговые отношения Китая и США, которые удалось наладить в рамках «первой фазы» торговой сделки, должны следовать правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом 16 декабря на конференции в Брюсселе заявил китайский министр иностранных дел Ван И.

Министр отметил, что торговое взаимодействие КНР и Соединенных Штатов также должно осуществляться по законам рынка. Ван И. добавил, что добиться согласия в процессе китайско-американских переговоров помогло взаимное уважение сторон, которого необходимо придерживаться и дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря представители США и Китая согласовали текст первой части двухстороннего торгового соглашения.

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