Бейрут, , 03:11 — REGNUM Военнослужащие ливанской армии применили слезоточивый газ против сторонников движения «Хезболла» в Бейруте, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что сотни сторонников «Хезболлы» прибыли в центр Бейрута на мотоциклах, начали размахивать флагами движения, а также поджигать автомобильные покрышки.

По словам очевидцев, сторонники движения начали бросать камни в сотрудников правоохранительных органов, а также пытались прорвать оцепление полиции, установленное вокруг палаточного лагеря протестующих против действующего правительства. В результате произошедшего, военнослужащие армии Ливана применили против сторонников «Хезболлы» слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Ливане отложили назначение нового премьер-министра из-за споров вокруг состава нового правительства. Планировалось, что главу правительства Ливана назначат уже 16 декабря, однако теперь неизвестно, когда это случится.

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