Нью-Йорк, США, , 03:03 — REGNUM Совет Безопасности ООН проведет заседания по ситуации в Кашмире и Джамму по просьбе Китая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, направленный дипмиссией КНР в ООН.

«В виду серьезности ситуации и риска дальнейшей эскалации, Китай хочет передать запрос Пакистана и запросить собрать Совет (Безопасности ООН — прим. ИА REGNUM) для обсуждения ситуации в Джамму и Кашмире», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря новый вооруженный инцидент произошел на линии разделения между Индией и Пакистаном в Кашмире. На границе произошла ожесточенная перестрелка, в результате которой погибли не менее двух человек, были ранены семеро.

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