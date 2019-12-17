Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Комитет по судебным делам палаты представителей Конгресса США, в котором большинство у демократов, обнародовал 16 декабря полный текст доклада, на основании которого демократы хотят вынести импичмент президенту США Дональду Трампу.

Доклад в 658 страниц из четырёх частей по сути представляет собой компиляцию того, что уже было опубликовано ранее.

Авторы доклада полагают, что «президент Трамп своими действиями предал интересы своей должности», его поступки «подрывают конституцию» и отрицательно влияют на национальную безопасность.

Палата представителей Конгресса в полном составе, видимо, проголосует по импичменту на этой неделе. Поскольку большинством обладают представители Демократической партии, импичмент будет вынесен с большой долей вероятности. Однако потом дело перейдет в Сенат, в котором для отлучения Трампа от власти потребуется две трети голосов. Республиканцы составляют большинство в Сенате и практически стопроцентно проголосуют против.

Процедура импичмента был инициирована демократами, обвинившими Трампа в задержке военной помощи для Украины. Якобы глава Белого дома потребовал в обмен на продолжение помощи проведения расследования против Джо Байдена и его сына. Байден является наиболее вероятным соперником Трампа на будущих президентских выборах.

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