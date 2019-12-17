Бразилиа, , 03:26 — REGNUM Посольство Бразилии в Израиле пока не планируется переносить из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом 16 декабря заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента Бразилии Отавиу Регу Баррус.

По его словам, в минувшее воскресенье в Иерусалиме было открыто торговое представительство Бразилии. Это было сделано во исполнение обещания, данного президентом Бразилии Жаиром Болсонару премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в марте 2019 года.

Что касается «иных перемен», в числе которых и возможное изменение местоположения посольства страны в Израиле, то, по словам пресс-секретаря президента, они пока рассматриваются главой государства и министерством иностранных дел.

«Было бы преждевременным заранее оглашать дату такого события, если оно состоится», — подчеркнул Баррус.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своей предвыборной кампании Болсонару заявлял о намерениях перенести посольство Бразилии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Позднее было объявлено об открытии в Иерусалиме торгового представительства Бразилии.

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