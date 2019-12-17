Гавана, , 02:24 — REGNUM Куба готова к разрыву дипломатических отношений с Соединенными Штатами на случай, если американский президент Дональд Трамп пример соответствующее решение, заявил директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио на пресс-конференции, сообщает агентство Reuters.

«Если все приведет к этому, мы готовы встретиться лицом к лицу с реальности, но это не то, чего желает народ Кубы и кубинское правительство», — заявил он.

Ранее Госдеп США обвинил кубинские власти в нарушении прав человека и поддержке Венесуэлы. Американское внешнеполитического ведомство подчеркнуло, что пока не планирует разрывать дипломатические отношения с Гаваной, однако готово бороться с «тоталитарными репрессиями» в регионе.