Тирасполь, , 01:52 — REGNUM Представители Молдавии и Приднестровья «в последний раз» попытаются согласовать текст протокола переговоров формата «5+2» в Братиславе. Как передает ИА REGNUM, об этом заявил на брифинге в Кишиневе вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Александр Фленкя.

Для согласования позиций в тот же день прошли переговоры Фленки с главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым. По словам молдавского переговорщика, несогласованным остается только один пункт протокола. Он добавил, что если стороны договорятся, то председательство Словакии в ОБСЕ организует встречу для подписания документа.

Если же стороны не договорятся, то, по словам Фленки, повестка дня переговоров останется прежней. «Будем работать над решением всех проблем, с которыми сталкиваются жители двух берегов Днестра», — сказал Фленкя. Ранее Молдавия, напомним, заблокировала протокол Братиславской встречи в формате «5+2» — единственной встречи в этом формате, которая прошла в 2019 году.