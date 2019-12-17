Пхеньян, , 01:48 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Кымсуанский дворец Солнца в Пхеньяне в сопровождении членов политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый высший руководитель вместе с участниками воздал дань уважения статуям во весь рост товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира», — говорится в сообщении.

Также Ким Чен Ын посетил зал, где покоится тело бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, и выразил ему почтение.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии открытия Чжунпхёнской овощеводческой тепличной фермы и лесопитомника. На мероприятии он выступил с торжественной речью, в которой призвал открывать тепличные фермы в каждой провинции Северной Кореи.

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