Каракас, 17 декабря 2019, 01:37 — REGNUM Решение лишить парламентского иммунитета четырех депутатов, представляющих оппозицию в Национальной ассамблее Венесуэлы, приняла Конституционная ассамблея государства. Об этом 16 декабря сообщает агентство EFE.
Неприкосновенности будут лишены Хорхе Мильан, Карлос Альберто Лосано Парра, Эрнан Кларет Алеман Перес и Луис Стефанельи.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря власти Венесуэлы выдали ордер на арест группы оппозиционеров, которые готовили теракт против военнослужащих в штате Сукре.
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