История вопроса

Вялотекущий политический кризис в Венесуэле обострился в январе 2019 года. 23 января спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день его в новом качестве признал президент США Дональд Трамп, признав власть действующего лидера Николаса Мадуро нелегитимной. Сам Мадуро назвал происходящее попыткой госпереворота, объявив, что останется на своём посту до 2025 года.







Внутриполитический кризис быстро стал международным — вслед за США, Гауйдо поддержали большинство стран Латинской Америки и Европы. О поддержке Мадуро заявили в России, Китае, Мексике, Турции, ЮАР и других странах. Вашингтон ввёл несколько пакетов санкций против нефтяной отрасли Венесуэлы, банковского сектора и персонально против военных, оставшихся верными законным властям.







22-23 февраля произошла попытка прорыва из Колумбии так называемой гуманитарной колонны оппозиции, которую власти Венесуэлы отказались пускать в страну. В ходе столкновений на венесуэльско-колумбийской границе несколько человек погибли, а Каракас объявил о разрыве дипломатических отношений с Боготой. В конце марта 2019 года российские военные привезли в Венесуэлу 35 тонн гуманитарной помощи.