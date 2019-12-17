Кишинёв, , 01:33 — REGNUM Для Молдавии нет риска остаться без газа и электроэнергии с 1 января 2020 года. Об этом сообщил 16 декабря президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

«Мы обсуждаем все сценарии. Но надеемся, что Украина и Россия договорятся, и газ будут поставлять транзитом через Украину. Риска остановки поставок нет», — сказал Додон.

Он добавил, что будет обсуждать эту тему в ходе визита в Москву 19−20 декабря. Там молдавский президент встретится с президентом России Владимиром Путиным, спецпредставителем президента России по Молдавии Дмитрием Козаком и с руководством «Газпрома».

Также у него запланированы встречи с патриархом Кириллом и участие в неформальном заседании лидеров СНГ и Евразийского союза.