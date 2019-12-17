Нью-Йорк, США, , 01:12 — REGNUM Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.

Согласно документу, предлагается снять с Северной Кореи санкции на экспорт статуй, морепродуктов, товаров легкой промышленности, а также санкции, затрагивающие строительства железных дорог между КНДР и Южной Кореей. Также Москва и Пекин в резолюции призвали разрешить северокорейским гражданам работать за рубежом. Отмечается, что пока не известно, когда резолюция будет вынесена на голосование в Совбезе ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочие из Северной Корее, работавшие в Приморском крае, массово уезжают на свою родину. Это происходит из-за санкций, согласно которым страны-участницы ООН обязаны выслать всех граждан КНДР до конца 2019 года.

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