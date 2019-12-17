Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сказал, что будет разочарован, если обнаружится, что КНДР проводит очередные исследования в пику достигнутым соглашениям по сворачиванию ядерной программы, такое заявление он сделал 17 декабря перед представителями СМИ в Белом доме.

Трамп заявил, что «был бы разочарован», если Пхеньян продолжает работу в этом направлении. В случае нарушения договорённостей американский президент пообещал, что «мы с этим разберемся».

"Мы следим за Северной Кореей», — сказал Трамп.

После испытаний Северной Кореей 8 декабря на космодроме Сохэ предположительно ракетного двигателя глава Белого дома сообщил в своём Twitter, что корейский лидер «может потерять все, если предпримет враждебные действия».

Ранее КНДР не раз призывала США урегулировать спорные вопросы до начала 2020 года.

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