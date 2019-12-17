Париж, , 01:11 — REGNUM Пенсионная реформа во Франции будет проведена несмотря на отставку верховного комиссара по пенсиям Жан-Поля Делевое. Об этом 17 декабря заявила официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай в эфире телеканала BFM.

Ндиай отметила, что верховный комиссар провел блестящую работу на своем посту. Она добавила, что в ближайшее время место Делевое займет новый чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Жан-Поль Делевое подал прошение об отставке, которое «с сожалением» подписал президент Франции Эммануэль Макрон.

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