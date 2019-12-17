Киев, , 00:56 — REGNUM Конституционный суд Украины не согласился с законопроектом, предусматривающим расширение полномочий президента Владимира Зеленского в части назначения глав Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом 16 декабря сообщает издание «Страна».

По решению суда документ признан антиконституционным.

Напомним, в соответствии с законопроектом, президент Украины получил бы право назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР. Ранее этот проект был поддержан Верховной радой, однако его раскритиковали в международной неправительственной организации Transparency International. Там предложенные нормы назвали риском для «неоправданной концентрации власти».

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