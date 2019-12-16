Пекин, , 23:51 — REGNUM В Пекине прошла презентация Синей книги ШОС, раскрывающей развития сотрудничества между её участниками в сфере политики, экономики, безопасности, гуманитарных контактов, а также взаимодействия в международных и региональных делах, сообщает 16 декабря Синьхуа.

В документе под названием «ШОС в новое время: положение и задачи организации (2018−2019)» раскрываются основные цели объединения после прошлогоднего саммита гав государств в китайском Циндао. В презентации, представленной директором Китайского центра исследований ШОС, президентом Китайского института международных исследований Ци Чжэньхуном, отмечается стабилизирующий характер ШОС, особенно характерный после вступления в неё Индии и Пакистана. Подчеркиваются неизменная приверженность Уставу ООН, принципам безопасности, сотрудничества и мировой экономики открытого типа, гуманитарного взаимодействия.

Развитие ШОС в качестве крупной региональной организации позитивно влияет на международную обстановку, продвигая повестку сотрудничества, считает исполнительный директор Китайского центра исследований ШОС Сунь Чжуанцзи. Он уверен, что преодолеть разногласия и добиться стратегического успеха организация может, только провозгласив создание сообщества единой судьбы человечества.