Пекин, , 23:38 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречу с главой администрации Специального автономного района (САР) КНР Сянган (Гонконг) Линь-Чжэн Юээ (Кэрри Лэм), прибывшей в Пекин с отчётом о проделанной работе и ситуации в автономии, сообщает 16 декабря Синьхуа.

Си Цзиньпин отметил сложность 2019 года для Сянгана, а также мужество администрации, проявленное перед угрозой хаоса и распада. Он особо подчеркнул твёрдую приверженность Лэм принципу «одна страна — две системы», а также её личный вклад в поддержание на должном уровне социальной обстановки и обеспечения населения, несмотря на сложнейшие условия.

Председатель КНР напомнил о своём заявлении по ситуации в автономии, которое он сделал на полях саммита БРИКС, который прошёл в середине ноября в бразильской столице Бразилиа, призвав усилить противодействие вмешательству внешних сил с целью дестабилизации и насаждении хаоса.

На встрече также присутствовали многие партийные и государственные руководители КНР, а также «патриарх» китайской дипломатии Ян Цзечи.