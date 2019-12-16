Екатеринбург, , 23:36 — REGNUM Положение об ужесточении контроля над отчётом мэра Екатеринбурга получило ряд отрицательных отзывов. Об этом сообщает «66.ру».

По информации издания, сразу три инстанции — прокуратура, Уральский государственный юридический университет и Институт регионального законодательства — дали отрицательные отзывы на законодательную инициативу депутата Дмитрия Сергина. Как оказалось, предлагаемое положение о годовом отчёте не соответствует нормам федерального законодательства.

Ожидается, что фракция «Единой России» в гордуме предложит отложить вопрос о ежегодном отчёте мэра до следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия по местному самоуправлению в гордуме одобрила положение Сергина. Окончательное решение депутаты примут на заседании думы 17 декабря 2019 года.

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