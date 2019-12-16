Анкара, , 23:15 — REGNUM Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.

К таким выводам пришла судебно-медицинская экспертиза. Следов ДНК других людей на убитом не обнаружено.

Напомним, Ле Мезюрье нашли мёртвым 11 ноября 2019 г. под окном его офиса в районе Бейоглу (Стамбул, Турция). Основной версией был суицид.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийский президент Башар Асад предположил, что Ле Мезюрье мог оказаться уже не нужным тем, на кого он работал.

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