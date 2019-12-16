Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Два стратегических беспилотных разведчика ВВС США Global Hawk вели многочасовую воздушную разведку у западных границ России на Балтике, сообщают 16 декабря мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Оба дрона взлетели с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Пройдя над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей один из них — RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10, с 06:00 мск, 16 часов летал вдоль северной границы Калининградской области, оставаясь в воздушном пространстве Литвы.

В это же время второй беспилотный разведчик RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10, с 9:30 мск 12 часов курсировал над нейтральными водами Балтики северо-западнее морской границы Калининградской области.

Оба аппарата вели разведку с высот порядка 16 тыс. метров.

Стоит отметить, что одновременное применение двух стратегических воздушных разведчиков в одном районе происходит относительно редко. В частности, за ноябрь 2019 года это отмечалось всего четыре раза, несмотря на почти ежедневное присутствие воздушных разведчиков США и НАТО у российских западных границ.

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