Москва, , 22:52 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решения властей Украины об отказе во въезде очередным сотрудникам российских СМИ после приглашения со стороны президента Владимира Зеленского.

«Как в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Видимо, боятся услышать: «А чё это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось», — написала он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что украинские власти на три года запретили въезд в страну членам съёмочной группы российского телеканала «Звезда» в связи с внесением его в санкционный список Украины. На минувшей неделе въезд на Украину был запрещён нескольким сотрудникам телеканала НТВ.

Владимир Зеленский после саммита «нормандской четвёрки» в Париже выразил недовольство тем, как российские СМИ освещают события на Украине, и пригласил журналистов приехать и лично оценить обстановку в стране.