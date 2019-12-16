Хмеймим, Сирия, , 22:29 — REGNUM Боевики непримиримых группировок, остающихся на территории зоны деэскалации «Идлиб», за сутки обстреляли 14 населённых пунктов в Сирии, сообщил 16 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Обстрелам подверглись три населённых пункта в провинции Алеппо, четыре поселения в провинции Латакия, три населённых пункта в провинции Хама, четыре посёлка в провинции Идлиб.

«Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Биньямин, Сабикия провинции Алеппо; Сафсафа, Мамухия, Кабух, Кульджок провинции Латакия, Кара-Джурн, Эль-Харука, Хуайз провинции Хама; Шарки-Кафер-Дун, Суккория, Телль-Сиди-Ала, Аджаз провинции Идлиб», — сказал Боренков на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, зона «Идлиб» на севере Сирии остаётся последним прибежищем для радикальных джихадистских вооруженных группировок.

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