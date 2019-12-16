Хмеймим, Сирия, , 22:18 — REGNUM Российские вертолётчики и подразделения военной полиции продолжают осуществлять патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии, сообщил 16 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Начальник Центра отметил, что «усилиями России» продолжается реализация пунктов российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подписанного в Сочи 22 октября 2019 года президентами Путиным и Эрдоганом.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса — Абу-Суса, Камишлия — Мабрук в провинции Хасеке, Кобани — Марвах, Аджами — Бозгекли, Аджами — Керсан, Дэйр-Эль-Джамаль — Каштаар в провинции Алеппо. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-Али — Квайрес», — сообщил Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование на северо-востоке Сирии проводится для обеспечения отвода курдских вооруженных формирований от границы с Турцией. Благодаря этому была остановлена турецкая военная операция против сирийских курдов.

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