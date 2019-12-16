Киев, , 22:16 — REGNUM Члены съёмочной группы российского телеканала «Звезда» три года не смогут въезжать на Украину, заявила 16 декабря спикер украинской службы безопасности Елена Гитлянская.

По её словам, журналисты не смогут приехать на Украину из-за того, что они во время своего посещения этой страны «осуществляли профессиональную деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке».

Гитлянская заявила, что журналисты въехали на Украину без аккредитации, просто как российские граждане, не заявляя, что собираются там снимать для телеканала.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, съёмочную группы «Звезды» обвинили на Украине в незаконных съёмках. Российские журналисты решили воспользоваться предложением украинского президента Владимира Зеленского, на саммите в Париже пригласившего представителей массмедиа из РФ приезжать на Украину.

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