Триполи, , 21:56 — REGNUM Турция отправила в ливийскую столицу Триполи подразделения спецназа, военных советников и боевую технику, сообщает 16 декабря телеканал Al-Arabiya со ссылкой на неназванные источники.

По утверждению телеканала, Анкара пошла на такой шаг по просьбе правительства Национального согласия Ливии, противостоящего парламенту и Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.

Напомним, несколько дней назад командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о начале решительного наступления на Триполи.

Кроме того, ранее командующий военным флотом Ливии адмирал Фарадж Махдауи рассказал о приказе Хафтара топить турецкие корабли, которые попытаются войти в территориальные воды Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, после свержения и зверского убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи Ливия остаётся в состоянии раздробленности и анархии. Восток страны контролирует избранный парламент и силы Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

Запад страны и столица Триполи удерживаются сформированным при участии ООН и Евросоюза правительством Национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Саррадж в ноябре 2019 года подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании.

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