Кострома, , 21:23 — REGNUM В городе Заволжске Ивановской области прошел митинг против размещения межрайонного мусорного полигона на их территории, сообщает Ivanovonews.

На акции протеста заволжане высказались категорически против против организации полигона ТБО возле города. Жители обеспокоены тем, что до ближайших жилых построек, в числе которых есть детский сад, менее 800 метров.

Митингующие предложили организовать референдум, где жители отдадут свои голоса за то, чтобы район «отошел» к соседней Костромской области. Мотивировали активисты это тем, что представители ивановской власти игнорируют экологические проблемы, которые угрожают их району.

По решению суда муниципальному предприятию Заволжского района было выдано предписание о приостановке работы полигона с начала прошлого года.