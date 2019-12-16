Бишкек, 16 декабря 2019, 21:20 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в рамках официального визита в Эр-Рияд провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдельазиз Аль Саудом. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба главы государства.
Лидеры двух стран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Жээнбеков отметил важность углубления торгово-экономических отношений и предложил властям Саудовской Аравии рассмотреть вопрос о создании киргизско-саудовского фонда экономического сотрудничества — для содействию малым и средним предприятиям в регионах Киргизии.