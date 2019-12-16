Санкт-Петербург, , 21:27 — REGNUM Низкий уровень доходов и высокий уровень расслоения в обществе продолжает наносить серьезный вред российской экономике, подрывает у людей желание трудиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Она прокомментировала данные о том, что граждане России тратят более трети своего заработка на еду, что означает очень низкий уровень жизни в среднем по стране.

Оксана Дмитриева подчеркнула, что хотя средняя зарплата, которую региональные власти периодически озвучивают, соответствует действительности (в Петербурге она номинально равна примерно 65 тыс. рублей до вычета налогов), ориентироваться на эти цифры сложно. Есть и другие показатели, например, коэффициент Джини в России, показывающий степень расслоения общества по доходам, всё еще очень высокий — он не падает последние 10−15 лет, утверждает Дмитриева, и это крайне вредно для экономики.

«Такая разница в доходах вредна с точки зрения не только социальной, но и экономического роста, это интуитивно понятно. При более равномерном распределении появляется достаточно устойчивый, емкий платежеспособный спрос населения. То есть если у вас на 1% населения приходится наиболее высокий доход, этот 1% не может же есть в три горла и одевать на себя по 10 костюмов. Что бы ни делал высокодоходный слой населения, они не будут стричься более одного раза в месяц. Они не предъявят такой спрос, как 100 или 1000 человек с нормальным доходом, не предъявят спрос на соответствующую продукцию отечественного производства», — объяснила Дмитриева.

Более того, такая «элита» интересуется совершенно другими, «эксклюзивными» благами, причем зачастую за пределами РФ. А именно массовый спрос внутри страны и обеспечивает рост экономики и рабочие места.

Высокая дифференциация доходов вредна еще и тем, что формирует «двугорбую экономику» — не пересекающиеся экономики бедных и богатых.

«Это очень хорошо видно по рынку недвижимости, когда динамика цен и вообще всех процессов на рынке элитной и рынке массовой недвижимости абсолютно разная, это два разных рынка, зависимых от совершенно различных факторов. Это, опять же, ограничивает спрос», — добавила Дмитриева.

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К тому же, подчеркнула депутат, не следует забывать и о социально-психологических последствиях расслоения по доходам, так как у общества пропадает стимул к труду и эффективной занятости.

«Так как вспоминается, что трудом праведным не наживешь палат каменных. Как бы ты ни трудился, эту пропасть ты не перепрыгнешь», — заключила депутат.

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