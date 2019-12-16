Ашхабад, , 21:18 — REGNUM На правительственном совещании президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил озабоченность нарастающей проблемой малоподвижного образа жизни туркменской молодежи, передает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер акцентировал внимание членов правительства на том, что поскольку это приводит к появлению различных заболеваний у детей и подростков, то необходимо активнее заняться проработкой вопросов, касающихся основ правильного питания, спорта и экологии.

Бердымухамедов отметил, что было бы целесообразно со следующего учебного года начать проводить уроки физкультуры в школах три раза в неделю или же устроить каждую субботу день спорта.

Президент поручил вице-премьер-министру Пурли Агамырадову совместно с учеными национальной академии наук рассмотреть эти предложения и подготовить соответствующую программу.

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