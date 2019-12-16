Лондон, , 21:18 — REGNUM Публикация доклада о «российском вмешательстве» в референдум по Brexit одобрена британским премьер-министром Борисом Джонсоном, пишет 16 декабря The Guardian.

Представитель Джонсона заявил, что премьер-министр ознакомился с докладом и дал «добро» на его обнародование. Уточняется, что доклад будет опубликован, когда парламент сформирует новый комитет по разведке и безопасности.

Напомним, в 2017 г. британские власти обвинили Россию во вмешательстве в политику этой страны, в том числе в референдум по выходу Британии из состава Европейского союза. Было начато расследование.

Противники Джонсона надеются, что расследование докажет связь британских консерваторов с российскими миллиардерами. Доклад не вышел в срок (4 ноября 2019 г.), и в предыдущем комитете по разведке обвинили Джонсона в том, что он не даёт публиковать материалы до парламентских выборов.

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