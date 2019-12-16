Киев, , 20:58 — REGNUM Свои впечатления от Крымского моста опубликовал на You-Tube бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Восхищаясь красотой Крымского моста, Журавко написал:

«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины — как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своём пути ничего. Представьте себе хотя бы на минутку: в Крым идут украинские поезда. В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец. Сколько бы вместе мы смогли сделать хорошего, доброго, полезного для наших народов».

Журавко добавил, что он верит в общее будущее Украины и России, что вместе Украина и Россия станут «могучей, единой страной». Он призвал вместе остановить «эту проклятую войну».

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Напомним, автодорожная часть Крымского моста открылась 15 мая 2018 года. Железнодорожный мост будет открыт в два этапа: 25 декабря 2019 г. для пассажирских поездов, 1 июня 2020 г. — для грузовых поездов.

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