Ашхабад, , 20:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и его внук Керим представили песню «Каракум» в новой аранжировке с использованием цифровых технологий, пишет «Туркменистан сегодня».

При этом туркменский лидер акцентировал внимание на том, что искусство оказывает огромное влияние на развитие духовного мира человека.

«Основанное на национальных традициях, каждое произведение, имея неповторимый характер, должно пережить века», — подчеркнул он.

Госиздание отмечает, что совместное творчество главы государства и его внука является ярким примером «диалога поколений, который важен в контексте гармоничного развития и эстетического воспитания туркменской молодежи».

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