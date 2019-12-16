Киев, , 20:53 — REGNUM МИД Украины осуждает любые попытки привлечь представителей Донецкой и Луганской Народных Республик к переговорам в нормандском формате. Об этом заявила 16 декабря пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко, комментируя встречу члена ПАСЕ Ульриха Оеме с представителями ДНР и ЛНР, состоявшуюся в Минске.

«Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под посредничество, никоим образом не способствуют достижению мира, а наоборот, являются вредными», — приводит её слова «Укринформ».

Зеленко добавила, что такая позиция относительно контактов с ДНР и ЛНР поддерживается и «правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта в Донбассе высоко ценятся на Украине».

Напомним, накануне глава комитета экономического сотрудничества и развития фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, член ПАСЕ Ульрих Оеме на встрече с представителями ДНР и ЛНР в Минске заявил о намерении выступить на январской сессии ПАСЕ с инициативой по привлечению республик Донбассе к переговорам в нормандском формате.