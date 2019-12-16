Вашингтон, 16 декабря 2019, 20:52 — REGNUM Соединенные Штаты ввели санкции против двоих министров Южного Судана, 16 декабря передает агентство Reuters.
Согласно заявлению казначейства США, санкции против министров Мартина Элия Ломуро и Куола Маньян Джуука вводятся за «препятствование мирному процессу».
Оппозиция и правительство Южного Судана уже подписали мирное соглашение, однако так и не смогли договориться о составе нового правительства.
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