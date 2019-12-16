Санкт-Петербург, , 20:26 — REGNUM За чертой бедности в России живет гораздо большее число людей, чем говорит об этом официальная статистика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказала депутат петербургского Заксобрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова, комментируя данные о том, что граждане РФ более 30% своего заработка вынуждены тратить на еду.

Надежда Тихонова Assembly.spb.ru

«Люди вообще очень бедно живут. Там не только еда, но и «коммуналка». Если серьезно говорить, то у нас тот прожиточный минимум, который установлен, не объективен, потребительская корзина абсолютно необъективна», — сказала Тихонова.

Она пояснила, что ее формируют, исходя из цен на еду, приведенных Росстатом, так набирается условная половина корзины, затем сумму удваивают, имея в виду траты на ЖКХ и одежду.

«Но если нормально посчитать, как есть, по тарифам, сколько стоит оплата воды, электричества и всех услуг, мы получим совсем другую сумму. А от нее мы получим и прожиточный минимум, а от него — реальное количество людей, которое живет за чертой бедности», — сказала Тихонова.

Причем, подчеркнула парламентарий, Петербургу еще повезло: в городе действует Социальный кодекс, по которому некоторым категориям граждан, живущим ниже прожиточного минимума, оказывают адресную материальную поддержку, и не каждый субъект РФ может себе это позволить.

«В регионах ситуация еще хуже, цифры угрожающие», — заключила Тихонова.

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Напомним, согласно статистическим данным, сегодня жители России тратят на питание 30,2% заработка. По этому показателю Россия в списке из 40 стран находится на 31-м месте.

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