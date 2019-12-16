Киев, , 20:07 — REGNUM Служба безопасности Украины предотвратила покушение на депутата Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Михаила Ананченко, сообщившего ранее в социальной сети о нападении на него неизвестных в Сумах. Об этом сообщает 16 декабря пресс-служба СБУ.

Как отмечается, правоохранительными органами была получена информация о подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении депутата в связи с его «государственной и общественной деятельностью».

Было установлено, что исполнители «заказа» получили от организатора оговорённое денежное вознаграждение. Действия лиц, причастных к преступлению, были взяты под контроль, благодаря чему нападение на депутата было предупреждено, сообщают в СБУ.

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух парней в балаклавах», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что обнародование данной информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей. В настоящее время продолжается досудебное расследование по статьям «Организация совершения преступления» и «Законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине возбуждено дело по факту нападения на депутата от «Слуги народа»