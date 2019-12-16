16 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

У главы Моссада Меира Дагана в кабинете висела фотография, на которой было запечатлено издевательство нацистов над религиозным евреем в Польше незадолго до его гибели. Даган показывал эту фотографию гостям и говорил: «Это мой дед. И я сделаю все, чтобы такое не повторилось».

Авигдор Эскин, , 20:07 — REGNUM На днях исполнилось семьдесят лет официальному образованию легендарной израильской разведки Моссад. Сегодня эта служба считается многими экспертами лучшей в мире.

Моссад

В самом Израиле принято избегать подобных фанфарных суперлативов. Долгие годы само слово «Моссад» не произносилось вслух. Однако по прошествии времени ветераны разведки хотят вписать свои имена в историю Израиля. Привыкшие к потемкам, они все чаще хотят поделиться своим опытом, быть услышанными. Иногда это дозволяется им в умеренных дозах, но львиная доля тайного не становится явной.

Наши сведения о деятельности той или иной разведки мы черпаем из оглашённого и пропечатанного пласта событий. Часто это провалы и разоблачения. А бывают случаи, когда события выплескиваются за берега тихого океана секретнической сферы. Случается и так, что та или иная удачная операция оглашается с целью острастки или предупреждения.

Особенная стать Моссада заложена уже в самом названии «Ведомство разведки и специальных задач». То есть, помимо обычного для внешней спецслужбы деятельности по вербовке и сбору информации, Моссад должен был с первых дней выполнять и особые поручения. Это включает в себя часто обсуждаемую политику точечных ликвидаций террористов, осуществляемую Израилем. К категории «разное» или «специальных задач» относились операции по выявлению и поимке нацистских преступников. Самой известной была операция по похищению в Аргентине и доставке в Израиль матерого волка Холокоста Адольфа Эйхмана в мае 1960 года.

Моссад также стоял за баснословно сложными операциями по вывозу евреев в Израиль из неблагополучных стран. Мы говорим тут об арабских странах и Иране.

Но мало кто знает о том, что именно Моссад стоит за многими мирными инициативами правительства Израиля. Именно Моссад был у истоков переговоров, которые привели к мирному соглашению между Египтом и Израилем в 1979 году. Сразу следует подчеркнуть, что Моссад не имел отношения к сговору между Рабиным, Пересом и Арафатом в 1993 году. Глава Моссада Шабтай Шавит открыто заявил о том, что правительство не делилось с ним никакой информацией о переговорах с главой террористической организации ООП.

Особого изучения для понимания работы Моссада требуют известные нам факты успешной вербовки. Природа сего рода деятельности такова, что успешной вербовкой является только та, о которой мы с вами никогда не узнаем. Обсуждаемые в открытой печати факты работы того или иного агента на Моссад в одной из враждебных арабских стран — это обычно вследствие провала.

В результате постыдной болтливости одного из тузов израильской разведки (случается и такое) был раскрыт факт многолетнего сотрудничества с Моссадом зятя президента Египта Нассера, Ашрафа Марвана. Он был ликвидирован, по всей видимости, египетской разведкой в 2007 году. Мы знаем, что благодаря этому человеку все секреты египетской верхушки стали известны разведке Израиля. Кстати, он предупреждал о готовившемся нападении на Израиль 6 октября 1973 года, но его не услышали.

Тем не менее мы можем судить по этому случаю о глубине проникновения Израиля в структуры враждебных ему государств. Это подтверждается и всеми остальными историями о провале того или иного агента Моссада. Можно с легкостью предположить, что громадное большинство агентов не было раскрыто.

Возьмем, к примеру, сложнейшую операцию по ликвидации ядерного реактора в Ираке в июне 1981 года. Мы знаем о военной стороне рейда, но кто-то ведь собирал информацию о происходящем и дал точнейшую наводку.

Не менее драматичной была военная акция по уничтожению ядерного реактора в Сирии в 2007 году, в Дейр-эз-Зоре. Даже министр обороны Сирии не знал о том, что строится ядерный реактор с целью оснащения сирийской армии ядерными боеголовками. Но в Иерусалиме знали об этом настолько точно, что операция ВВС Израиля прошла гладко в высшей возможной степени. На счастье всего региона и лично президента Сирии Асада, этот реактор был ликвидирован полностью. Почему на счастье Асада? Потому что в ходе гражданской войны в Сирии этот регион был захвачен радикальными исламистами. Представьте себе, как выглядел бы Ближний Восток, если бы ракеты с ядерными боеголовками оказались в руках террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Умение Моссада проводить смелые операции и вербовать агентов в самом логовище противника вызывает вопрос: откуда у этих людей такая удаль и такая сноровка?

Ответ прост: при враждебном окружении Израиль не смог бы просуществовать 71 год без такой разведки. Бен-Гурион с первых дней понимал, что у страны нет другого выхода. На этих людей была возложена особая ответственность. Ее трудно объяснить коллегам из других спецслужб мира.

У главы Моссада Меира Дагана в кабинете висела фотография, на которой было запечатлено издевательство нацистов над религиозным евреем в Польше незадолго до его гибели. Даган показывал эту фотографию гостям и говорил: «Это мой дед. И я сделаю все, чтобы такое не повторилось».