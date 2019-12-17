Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 17 декабря, Госдума во втором чтении может обсудить законопроект о мусоросжигательных заводах сообщает ИА REGNUM.

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления», фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.

Изменения предполагаются в законопроект об авансовых платежах за негативное воздействие на окружающую среду, принятый Госдумой в первом чтении в январе 2019 года.

Предлагается ввести понятие «энергетическая утилизация». Под такой утилизацией предлагается понимать «использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки». Таким образом, перед сжиганием мусор требуется отсортировать.

Законопроект вызвал протесты у экологов. По их мнению, принятие закона остановит развитие переработки мусора в России.

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