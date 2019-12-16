Рига, , 19:57 — REGNUM Бывший мэр Риги, ныне депутат Европарламента Нил Ушаков заявил, что Латвию ожидает самый тяжёлый с 1991 года экономический и политический кризис, сообщил 16 декабря портал diena.lv.

Причинами кризиса Ушаков назвал санкции против порта Вентспилса, решение правительства о выводе портов Риги и Вентспилса из ведения местных самоуправлений, а также решение о роспуске рижской Думы, принятое без малейших юридических оснований.

В результате этих действий, по мнению Ушакова, Латвия потеряет в общей сложности 20 тыс. хорошо оплачиваемых рабочих мест, а кризис будет глубже того, который случился в 2008 году.

Вопрос о переподчинении портов, а также вопрос о роспуске рижской Думы правительство Латвии планирует рассмотреть 17 декабря.

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