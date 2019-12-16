Москва, 16 декабря 2019, 19:56 — REGNUM В «Единой России» предлагают Министерству просвещения отменить введение обязательного государственного экзамена по иностранному языку во всех школах страны. Об этом сообщила координатор партийного проекта «Новая школа», член президиума Генсовета партии Алена Аршинова.
По ее словам, по итогам обсуждения вопроса во всех 85 регионах эксперты и представители общественности единогласно признали неготовность системы образования к такому шагу в предлагаемые сроки.
Депутат подчеркнула, что введению обязательного госэкзамена по иностранному языку мешает и отсутствие государственной стратегии развития образования.
Региональный координатор партийного проекта в Ростовской области, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, председатель общественной организации «Воспитатели России» Лариса Тутова обратила внимание на неготовность регионов к обязательному ЕГЭ по иностранному языку.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец указала на проблему недостаточной обеспеченности школ преподавателями иностранного языка.
Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алевтина Федорова отметила, что у школьников отсутствует мотивация к серьезному изучению иностранных языков из-за их невысокой востребованности в повседневной жизни.
Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский в ходе дискуссии предложил не только не вводить ЕГЭ по иностранному языку, но и «ввести мораторий на расширение списка обязательных экзаменов».
Подводя итоги обсуждения, Алена Аршинова отметила, что на сегодняшний день 60% российских школ находится в сельской местности, и у большинства их выпускников в будущем нет потребности в использовании иностранного языка. Кроме того, по словам координатора партийного проекта, введение обязательного экзамена по иностранному языку при существующих проблемах с его преподаванием может закрыть выпускникам сельских школ дорогу в ведущие вузы страны.