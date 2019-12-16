Рига, , 19:53 — REGNUM В юридическом заключение Государственной канцелярии указано на недостаточность юридических оснований для роспуска Рижской Думы, сообщает 16 декабря портал LSM.

Решение Министерства среды и регионального развития о досрочном прекращении полномочий Рижской Думы не содержит достаточной юридической аргументации.

В частности, не сказано почему нельзя решить вопрос о вывозе мусора в Риге, который положен в основание решения Министерства. Иным способом, а только роспуском Думы. Кроме этого не указаны основания — почему и каким образом назначенная в Риге временная администрация сможет разрешить этот вопрос. Роспуск выбранной Думы есть существенное ограничение в правах избирателей.

Чтобы кабинет Министров смог объективно оценить решение о роспуске юридический департамент Гос канцелярии предложил доработать аннотацию поданного документа, несмотря на то, что он уже согласован с Министерством финансов и юстиции.

Ещё одной рекомендацией юристов Гос канцелярии запросить юридическую оценку и услышать аргументацию самой, распускаемой министерством, Рижской Думы. Министерство среды и регионального развития согласилось обсудить заключение с представителями Гос канцелярии.

Как сообщало ИА REGNUM, Министр среды и регионального развития Юрис Пуце принял решение прекратить полномочия Рижской Думы и назначить внеочередные выборы на конец февраля 2020 года.

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