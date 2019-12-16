Рига, , 19:49 — REGNUM В США интернет-портал usnews.com опубликовал рейтинг влиятельности стран. В списке из 80 государств Латвия оказалась на 79 месте.

Страны ранжировались по пяти критериям: сильный лидер, экономический и политический потенциалы, включённость в сильные международные альянсы и собственная вооружённая мощь

В смысле влиятельности список трагичен для всей Прибалтики. Эстония заняла в нём последнее, 80 место, а вперёд вырвалась Литва — 76 место. Не менее плох для Латвии, в сравнении с прибалтийскими соседями показатель ВВП на душу населения. Литва — $32 379, Эстония — $31 649, Латвия $27 702.

Ожидаема и тройка лидеров: США, Россия, Китай. Следом за ними идёт большая европейская тройка — Германия. Великобритания. Франция.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии призёрам международных олимпиад выплатят по €29,8 тыс