Санкт-Петербург, , 19:34 — REGNUM Доля трат на еду в 30,2% от общего заработка среднестатистического гражданина России — это очень высокий показатель, который означает низкий уровень жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат петербургского Заксобрания от «Партии роста», экс-министр труда и соцразвтия Оксана Дмитриева.

«Конечно, высокая доля трат на еду — это показатель низкого уровня жизни. Того, что доходов хватает только на еду и самые насущные нужды. Причем следует учитывать, что это показатель средний. Это очень высокий показатель», — сказала Дмитриева.

Она полагает, что Петербург и Москва должны выбиваться из этой статистики, показывая не столь высокую долю, а значит, есть регионы, где ситуация значительно хуже.

«У нас по всем доходам не нормальное распределение в математическом смысле, мода, медиана и среднее арифметическое не совпадают. То есть число россиян с доходом ниже среднего — не половина, а две трети», — заметила Дмитриева.

Попытки помочь гражданам с покупкой еды кажутся ей тщетными, так как это очень устойчивый косвенный показатель уровня жизни, и влиять специально только на него невозможно.

«В краткосрочной перспективе здесь ничего не сделать. Снижение расходов на питание будет только тогда, когда будут оставаться средства на другие нужды», — заметила депутат.