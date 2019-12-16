Вильнюс, , 18:58 — REGNUM Председатель правящей в Литве партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Вальдемар Томашевски не придаёт значение напряжению в правительстве вокруг делегированного его партией министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 декабря.

Комментируя журналистам встречу премьера Саулюса Сквернялиса с президентом Гитанасом Науседой, на которой, в том числе обсуждался вопрос Наркевича, Томашевски призвал перестать гадать.

«Часто прогнозируется конец света. Так, а если случится конец света, будут ли актуальны все эти политические ходы и игры? Они не будут актуальными. Что там будет, никто не знает», — сказал Томашевски, после просьбы дать свою оченку, как дальше будет развиваться ситуация, когда президент Литвы настаивает на отставке Наркевича, а правительство и премьер Сквернялис её пока не утверждает.

Сквернялис сегодня провёл рабочую встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой, на которой, кроме прочих вопросов, выслушал аргументы главы страны об отставке министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича.

Отставки Наркевича требует как оппозиция, так и президент при поддержке большинства литовских СМИ. Наркевича обвиняют в пользовании служебным положением в личных целях — обеды за счет госказны его и его родственников, использовании служебной квартиры в нарушении законов и так далее. Наркевич делегирован в правительство партией Избирательная акция поляков Литвы — Союз Христианских семей. Глава партии Вальдемар Томашевски утверждает, что нападки на его партию результат длительной кампании против литовских поляков со стороны литовской политической элиты.

Томашевски сегодня, комментируя итоги встречи премьера и президента, призвал готовится к Рождеству и новогодним праздникам. «Сейчас предпраздничный период и нужно концентрироваться на подготовке к праздникам. Так устроено в наших католических традициях, что нужно готовится к праздникам, немного снизить темп, простить, и попросить прощения», — сказал Томашевски.